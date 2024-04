Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Körperverletzung während Hochzeitsfeier - Junge Ehe beginnt chaotisch

Wörrstadt (ots)

Während einer Hochzeitsfeier, welche am vergangenen Freitagabend in einem Veranstaltungsgebäude im Wörrstädter Gewerbegebiet stattgefunden hat, kam es gegen 22 Uhr zwischen der Familie der Braut und der des Bräutigams zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Laut ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizeikräfte sei dem Vorfall anfangs ein verbaler Streit zwischen zwei Einzelpersonen der jeweiligen Familien vorausgegangen, welcher jedoch in der Art eskalierte, dass zwischenzeitlich eine niedrige zweistellige Personenanzahl in einem tumultartigen Gerangel aufeinander losgegangen sei. Eine der sich streitenden Parteien habe sich zum Schutz vor weiteren Angriffen zeitweise in abgetrennte Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes begeben. Insgesamt 5 Personen sind in Folge dessen mit leichten Verletzungen zu Schaden gekommen und wurden anschließend in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Um weitere Anfeindungen oder Übergriffe auf die Verletzten zu verhindern, mussten diese von den eingesetzten Polizeikräften zu ihren Privatfahrzeugen beziehungsweise den bereitgestellten Rettungswagen begleitet werden. Aufgrund der Erstmitteilung über den Vorfall und die Anzahl der beteiligten Personen wurden sowohl durch die örtlich zuständigen Dienststellen in Alzey und Wörrstadt als auch von den umliegenden Dienststellen ausreichend Polizeistreifen alarmiert, so dass die vor Ort stark aufgeheizte Stimmung unter den Anwesenden beruhigt werden konnte. Gegen die Beteiligten der Auseinandersetzung ist ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.

