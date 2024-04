POL-PIAZ: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots) - Die 18-jährigen Fahrer fielen einem unabhängigen Zeugen auf, als sie mit ihren Autos, darunter ein schwarzer BMW und ein weißer Audi, am Dienstag, den 02.04.2024 gegen 15:00 Uhr in der Dr.-Georg-Durst-Straße in Alzey rennartige Situationen provozierten. Sie stellten sich parallel zueinander auf, beschleunigten jeweils stark und überschritten weit die Geschwindigkeit in der 30er-Zone. Die dort ...

