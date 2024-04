Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Audi und BMW liefern sich Rennen in einer 30er-Zone

Alzey (ots)

Die 18-jährigen Fahrer fielen einem unabhängigen Zeugen auf, als sie mit ihren Autos, darunter ein schwarzer BMW und ein weißer Audi, am Dienstag, den 02.04.2024 gegen 15:00 Uhr in der Dr.-Georg-Durst-Straße in Alzey rennartige Situationen provozierten. Sie stellten sich parallel zueinander auf, beschleunigten jeweils stark und überschritten weit die Geschwindigkeit in der 30er-Zone. Die dort angebrachte Geschwindigkeitstafel zeigte 100km/h an. An der Realschule drehten die Fahrer ihre Autos und beschleunigten gleichermaßen Richtung Kreisel. Als ein Linienbus vorfahrtsberechtigt auf die Dr.-Georg-Durst-Straße einbiegen wollte, mussten die beiden Fahrer eine Vollbremsung einleiten, um schlimmeres zu verhindern. Als der Fahrer des BMW den Zeugen erblickte, da er ein Lichtbild von ihnen fertigte, stieg dieser aus, beschimpfte und beleidigte ihn und fuhr weiter. Beide Fahrzeuge konnten kurz darauf einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizeiinspektion Alzey hat die ersten Ermittlungen hinsichtlich der Teilnahme an einem verbotenen KFZ-Rennen gem. § 315 d Strafgesetzbuch aufgenommen. Es kann hier zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren kommen. Gerichte können zusätzlich auf die Einziehung der Fahrzeuge entscheiden. Zudem muss sich der BMW-Fahrer einer Beleidigung verantworten.

