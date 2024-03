Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Dittelsheim-Heßloch (ots)

An Ostersonntag, 31.03.2024, ereignete sich gegen 00:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss.

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße in Dittelsheim-Heßloch und verlor in einer Rechtskurve augenscheinlich die Kontrolle über seinen Pkw. Er stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, welcher so beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, allerdings blieben Fahrzeugteile des verursachenden Pkw zurück. So konnte der beschädigte Pkw des 34-jährigen Unfallverursachers aus Dittelsheim-Heßloch in der Ortslage vor der Wohnanschrift festgestellt werden.

Der 34-jährige konnte ebenfalls angetroffen werden und war erheblich alkoholisiert. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Hinweise zum Verkehrsunfall werden bei der Polizeiinspektion Alzey unter 06731 - 9112500 oder auch per E-Mail, pialzey@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell