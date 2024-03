POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (21.03.2024) einen grauen Opel in Telgte angefahren. Das Auto stand zwischen 12.10 Uhr und 17.30 Uhr an der Straße Grüner Weg und wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes oder ein- bzw. ausparkendes Fahrzeug links und hinten links beschädigt. Das beteiligte Fahrzeug könnte blau gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

