POL-WAF: Telgte. Opel angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag (21.03.20242, 17.00 Uhr) bei einem Beinahezusammenstoß in Warendorf leicht verletzt worden. Eine 63-jährige Warendorferin fuhr in ihrem Auto auf der Dr.-Rau-Allee Richtung Kreisverkehr. Vorm Einfahren in den Kreisel stoppte sie ihr Auto verkehrsbedingt, um dann wieder anzufahren. Als sie losfuhr, bemerkte die Warendorferin den Motorradfahrer. Dieser ...

