POL-HST: Wer hat 21,85 Tonnen Alu-Platten von Baustelle geklaut?

Grimmen (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 12.03.2024 wurde der Polizei der Diebstahl von Alu-Platten von einer Baustelle bei Sundhagen, speziell einer Baustelle zwischen Bremerhagen und Willerswalde nahe der Bundesstraße 96, gemeldet.

Bisher unbekannte Täter haben im mutmaßlichen Zeitraum von Donnerstag, 07.03.2024 gegen 12:00 Uhr bis Dienstag, 12.03.2024 gegen 09:00 Uhr insgesamt 95 Alu-Platten in den Maßen etwa 300 x 235 cm und einem Einzelgewicht von circa 230 kg entwendet. Der Gesamtschaden wird auf knapp 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei war zur Anzeigenaufnahme vor Ort und wurde bei der Spurensuche und -sicherung durch den Kriminaldauerdienst unterstützt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum in dem Bereich Auffälliges beobachtet haben. So schweres Diebesgut kann nur mit entsprechend schwerer Technik/schweren Gerät bewegt worden sein - auch der Verbleib 95 solcher Platten muss auffällig sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Grimmen unter 038326 570, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder andere Dienststelle zu wenden.

