LPI-NDH: Verlust Führerschein durch Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 15.03.2024 wurde gegen 08:30 Uhr der Polizeiinspektion Kyffhäuser eine Verkehrsunfallflucht in Sondershausen, Cannabichstraße mitgeteilt. Nach Angaben des Geschädigten ereignete sich diese in der Zeit von Mittwoch, den 13.03.2024, 08:00 Uhr bis Freitag, den 15.03.2024, 07:00 Uhr. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte der Verursacher ermittelt werden. Auf Grund der Schadenshöhe wurde der Führerschein des Verursachers einbehalten und sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 3000.- Euro.

