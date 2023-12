POL-GT: Radschlagkontrollen in Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Montagmorgen (11.12., 06.15 Uhr) wurden die Rettungskräfte informiert, da ein VW Tiguan in einem Carport an der Straße Am Tempel brannte. Die Flammen griffen auch auf das Carport über und beschädigten die angrenzende Hauswand. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 100.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 08.00 Uhr an. Die Ermittlungen zu der Brandursache ...

