POL-GT: Fußgänger schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Freitagabend (08.12., 22.50 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen brennenden Pkw an der Straße Am Cronsbach informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte ein BMW lichterloh. Ein daneben geparkter Citroen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh haben die Ermittlungen zu ...

mehr