POL-GT: 43-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Sonntagabend (10.12., 21.00 Uhr - 21.10 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Supermarkt am Jammerpatt ein. In den Innenräumen durchsuchten sie eine dortige Postfiliale, brachen Schließfächer auf und versuchten einen Münzautomaten aufzubrechen. Zudem durchsuchten Sie die Räumlichkeiten einer angrenzenden Bäckerei. Zeugen berichteten, einen weißen BMW in ...

