POL-GT: Einbruch in Supermarkt am Jammerpatt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntag (10.12., 16.00 Uhr - 19.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in ein Haus an der Straße An der Landwehr eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde eine Goldmünze und eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Sonntag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise dazu ...

