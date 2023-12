POL-GT: An der Landwehr - Einbruch

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Wie bereits berichtet, fanden Zeugen am 19. November einen verstorbenen Mann in Harsewinkel auf. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5653320 Der Leichnam wurde zwischenzeitlich obduziert und in der Folge identifiziert. Es handelt sich dabei um den seit Ende August vermissten Mann aus Harsewinkel. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh ...

