LPI-NDH: Sperrmülldiebe belehrt

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhren zwei Pkw die Landstraße 3080 aus Richtung Nordhausen in Richtung Bielen. Während der hintere den Vorausfahrenden überholte, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand lediglich Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

