Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrüche in Schule und Pfarramt/Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Am Donnerstag (02.05.) wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. Über ein Fenster verschafften sich Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstagabend (30.04.) und Donnerstagmorgen (02.05.) Zugang in die Wingertsbergschule in der Justus-Liebig-Straße. Im Gebäude brachen die Täter anschließend mehrere Türen zu Klassenzimmern auf und erbeuteten Getränke und einen geringen Geldbetrag. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zudem drangen Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag in das katholische Pfarramt in der Römerstraße ein. Sie brachen im Gebäude zwei Türen auf, flüchteten aber nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute vom Tatort.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06252/7060.

