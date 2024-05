Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mülltonne brennt/Feuer zieht Hecke und Auto in Mitleidenschaft

Bensheim (ots)

In der Kriemhildstraße wurde der Feuerwehr und der Polizei in der Nacht zum Donnerstag (02.05.), gegen 3.15 Uhr der Brand einer Mülltonne gemeldet. Aufgrund der daraus resultierenden Hitzeentwicklung wurden auch eine Hecke und ein in der Nähe der Mülltonne geparktes Auto durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell