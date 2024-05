POL-DA: Gorxheimertal/Birkenau: Beschädigungen und Hindernisse auf Fahrradtrail/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) - In der Kriemhildstraße wurde der Feuerwehr und der Polizei in der Nacht zum Donnerstag (02.05.), gegen 3.15 Uhr der Brand einer Mülltonne gemeldet. Aufgrund der daraus resultierenden Hitzeentwicklung wurden auch eine Hecke und ein in der Nähe der Mülltonne geparktes Auto durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft ...

mehr