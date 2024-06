Emmerich am Rhein (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (5. Juni 2024) zwischen 14:45 Uhr und 15:40 Uhr auf dem Schotterparkplatz am Kleinen Wall eine Suzuki VS1400GLP in blau. Das Motorrad stand mit dem Lenkradschloss gesichert auf dem Parkplatz, als die Täter die Maschine entwendeten und in unbekannte ...

