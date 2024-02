POL-EU: Erfolgreiche Verkehrskontrolle in Mechernich-Kommern

Euskirchen (ots) - Am 28. Februar meldeten um 15.30 Uhr zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Randaliererin auf dem Herz-Jesu-Vorplatz in Euskirchen. Eine Frau hatte gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die alkoholisierte Frau in der Kirche antreffen und die Personalien feststellen. Die 43-jährige Euskirchenerin wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. ...

mehr