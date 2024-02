POL-EU: Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Zülpich (ots) - Am Mittwoch (28. Februar) kam es um 12.52 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Mechernich und einem 55-jährigen Fußgänger aus Zülpich. Der Mechernicher befuhr die Kölnstraße in Zülpich und beabsichtigte rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Beim Rangieren übersah er den 55-jährigen Fußgänger. Dieser versuchte noch mittels klopfen auf die Heckscheibe auf ...

