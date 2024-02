POL-EU: Fußgänger von Pkw erfasst

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (28. Februar) kam es um 16 Uhr in der Spiegelstraße in Euskirchen zu einem versuchten Ladendiebstahl. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wartete ein Ladendetektiv mit einem 27-jährigen Mann in den Büroräumen des Geschäfts. Im weiteren Verlauf fiel auf, dass dem Mann aus Nettersheim bereits zweimal Hausverbot für alle deutschlandweiten Filialen wegen mehrmaligen vorausgegangenen Diebstählen ausgesprochen wurde. Der Mann erhielt ...

