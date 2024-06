Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 27. Juni 2024, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen schwarzen Peugeot 207, welcher in einer Tiefgarage an der Keetstraße stand. Es entstand Sachschaden am linken Heck. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell