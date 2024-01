Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Bodenheim - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht; Hoher Sachschaden

Oppenheim (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (30.01.2024) kam es zwischen 19:25 Uhr und 20:50 Uhr auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte "Lange Ruthe" in 55294 Bodenheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Der 55-jährige Bodenheimer parkte seinen PKW auf dem Parkplatz gegenüber der ,,Takko''-Filiale und dem ,,Locomotion''- Fitnesscenter. Im o.g. Zeitraum touchierte der Unfallgegner den PKW des Geschädigten so stark, dass dieser ca. 1 Meter zur Seite gedrückt wurde. Am PKW des Geschädigten entstand in Folge des Zusammenstoßes ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR.

Das flüchtige Fahrzeug müsste einen entsprechenden Schaden am Fahrzeugheck oder an der Fahrzeugfront aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen! Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion in Oppenheim telefonisch unter 06133 933-0 zu melden.

