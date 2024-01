Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Oppenheim (ots)

Am Sonntag den 21.01.2024 kommt es am frühen Morgen gegen 03:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 bei Oppenheim, bei dem ein 45-jähriger aus Geisenheim verletzt wird. Der bislang unbekannte Unfallverursacher aus Mainz befährt die B9 in Richtung Worms, gerät nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem entgegenkommenden 45-jährigen. Beide Personenkraftwagen werden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und werden vor Ort abgeschleppt. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle.

Aufgrund des Unfallhergangs werden weitere Zeuginnen und Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich jederzeit bei der Polizei Oppenheim melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell