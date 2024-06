Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Impflingen/ K 45 - Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und PKW

Landau (ots)

Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer hatte in den Morgenstunden des gestrigen Donnerstags, 20.06.2024, bei der Kollision mit einem PKW einen Schutzengel. Der Heranwachsende befuhr mit seinem mit Elektromotor unterstütztem Fahrrad den Radweg parallel zur K 45, ortsauswärts Impflingen in Fahrtrichtung Landau. Kurz nach Ortsausgang wollte er die Fahrbahn der Kreisstraße überqueren, um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Hierbei übersah er einen heranfahrenden PKW. Die gefahrene Geschwindigkeit der 80-jährigen Hyundai-Fahrerin soll im Bereich der erlaubten 70 km/h gelegen haben. Sie hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Nahezu ungebremst stieß der PKW mit dem kreuzenden Radfahrer zusammen. Der Heranwachsende wurde dabei von der Windschutzscheibe des PKWs über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt dabei lediglich leichte Verletzungen in Form von Prellungen am Körper, auch dank eines getragenen Schutzhelms. Der Radfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Pedelec wurde erheblich beschädigt, geschätzte Schadenshöhe 2.000 Euro. Der Sachschaden am Hyundai dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen.

