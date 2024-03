BPOLI-OG: Festnahme nach Diebstahl/Bundespolizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen ++Ergänzungsmeldung++

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern in Kehl einen gesuchten Straftäter festgenommen. Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde ein 54-jähriger türkischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 2124,54 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr