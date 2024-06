Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Körperverletzungsdelikt Drogen gefunden

Landau (ots)

Am Donnerstagabend, den 20.06.2024 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Straße "Im Vogelsang" in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 27 und 29 Jahren. Dabei wurde der 29-jährige durch ein Messer leicht verletzt.

Die verständigte Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und durchsuchte dessen Wohnung nach Beweismitteln.

Neben dem Tatmesser konnten unter anderem eine Armbrust und auch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der 27-jährige Beschuldigte wieder auf freien Fuß entlassen.

