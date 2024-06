POL-PDLD: Sporttag der Polizei Landau - Ein gelungenes Event mit Wiederholungsbedarf

Wörth (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht auf Donnerstag, den 20.06.2024 gegen 00:15 Uhr, mehrere Mülltonnen, welche in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes in der Marktstraße in Wörth abgestellt waren, in Brand. Durch die Flammen wurde auch die Gebäudefassade des Supermarktes beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge wird von einem Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich ...

mehr