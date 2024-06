Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennende Mülltonnen

Wörth (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht auf Donnerstag, den 20.06.2024 gegen 00:15 Uhr, mehrere Mülltonnen, welche in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes in der Marktstraße in Wörth abgestellt waren, in Brand.

Durch die Flammen wurde auch die Gebäudefassade des Supermarktes beschädigt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Ersten Ermittlungen zufolge wird von einem Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, soll sich mit der Polizei in Landau unter der Rufnummer 06341-2870 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail unter kilandau.k1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell