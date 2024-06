POL-PDLD: Maikammer - Einbruch in Schule

Polizeidirektion Landau

In der Nacht zum Dienstag (18.06./19.06.2024) brachen unbekannte Täter in das Schulgebäude in der Steinmühle ein, durchsuchten das Sekretariat und entwendeten einen Tresor, welcher Bargeld und sonstige Wertsachen beinhaltete. Aufgrund der Tatumstände muss von mehreren Tätern ausgegangen werden. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06323 9550, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere bittet sie um Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. auf fremde Fahrzeuge evtl. auch Kleintransporter, die in diesem Bereich zuvor gesehen wurden.

