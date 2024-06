Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim bei Landau - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Landau (ots)

Am Nachmittag des 19.06.2024 ereignete sich in Herxheim bei Landau/Pf. ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Die 72-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Oberhohlstraße in Richtung Offenbach und wollte nach links in die Poststraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 27-jährige Radfahrer auf die Motorhaube und Windschutzscheibe aufschlug. Dabei zog er sich diverse Prellungen und Schürfwunden an den Extremitäten und an der Hüfte zu und wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Ein getragener Schutzhelm verhinderte schlimmere Verletzungen im Kopfbereich. Die Schadenshöhe am unfallbeteiligten Auto wird auf 2.500 EUR geschätzt.

