LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ilmenau (ots) - Am 03. Juni, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Technikum". Hieraus entwendeten der oder die Täter in der weiteren Folge unter anderem Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

