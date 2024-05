Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Spurwechsel Unfall verursacht und anschließend abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin aus dem Stadtgebiet wurde am Dienstagnachmittag Opfer einer Verkehrsunfallflucht. Zu dem Vorfall kam es als die 64-Jährige gegen 15:45 Uhr mit ihrem Opel Mokka auf der Lauterstraße in Richtung Rathaus unterwegs war. Laut Angaben der Frau überholte sie ein VW Golf mit Pirmasenser Kennzeichen und wechselte im Anschluss sehr knapp vor ihr die Fahrspur. Hierbei stieß der Unbekannte mit seinem VW gegen die linke Fahrzeugseite des Opels. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

