FW-M: Jugendlicher stürzt unter Zug (Pasing)

München (ots) - Sonntag, 26. November 2023, 16.24 Uhr Pettenkoferstraße Am Sonntagnachmittag hat es in einer Ein-Zimmer-Wohnung in einem Mitarbeiterwohnheim gebrannt. Das Apartment ist nun unbewohnbar. Bewohner des fünfgeschossigen Wohnheims für Klinikmitarbeiter hatten leichten Rauch im Flur des ersten Obergeschosses bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Da bereits Rauch unter der Wohnungstür in den Flur trat, ...

mehr