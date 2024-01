Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Wohnungseinbruch (04.01.2024)

Bräunlingen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 13 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Tuttinestraße einzubrechen. Die Eigentümerin hörte an der Eingangstür Geräusche und bemerkte später frische Aufbruchspuren an der Tür. Unbekannte hatten versucht, die Türe aufzuhebeln und davon abgelassen als sie vermutlich bemerkten, dass sich eine Person im Haus aufhält. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können oder denen am Donnerstagmittag Verdächtiges in der Tuttinestraße aufgefallen ist. Hinweise erbittet sie an die Telefonnummer 0771 83783-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell