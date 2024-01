Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Streit endet mit Krankenhausbesuch (04.01.2024)

Hüfingen (ots)

Mit einer Behandlung in einem Krankenhaus hat ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 17- und 18-Jahren in der Hohenstraße geendet. Die Beiden trafen sich abends gegen 18 Uhr auf dem Hof einer Schule zu einer Aussprache, die in einem handfesten Streit endete. Bei der Auseinandersetzung zog sich der Jüngere eine Verletzung zu, die er anschließend in einer Klinik behandeln lassen musste. Die Polizei ermittelt gegen seinen Kontrahenten wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell