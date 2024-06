Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta vom 28./29.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Wohnung

Am Donnerstag, den 27.06.2024, in der Zeit von 12:30 bis 12:45 Uhr, klingelten bislang unbekannte Täter bei einer Geschädigten in der Dechant-Averdam-Straße in Vechta und gaben sich als vermeintliche Mitarbeiter des Wasserwerkes aus, um die Wasserqualität zu prüfen. Sie gelangten in die Wohnung und entwendeten in einem unbeobachteten Moment Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Vörden - Diebstahl eines Quads

In der Nacht von Donnerstag, den 27.06.2024 auf Freitag kam es gegen 00:15 Uhr, in der der Straße Auf den Höfften, 49434 Neuenkirchen-Vörden durch zwei unbekannte Täter zu einem Diebstahl von einem Quad. Die Täter entfernten sich in Richtung der Osnabrücker Straße. Das Quad ist vom Hersteller CFMoto und hat eine Tarnmuster-Lackierung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Damme unter 05491-999360 zu melden.

Damme - Diebstahl eines Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 27.08.2024 18.00 Uhr bis Freitag, 28.06.2024 09:30 Uhr wurde in Damme am Südring ein Pkw des Herstellers Mercedes entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 32.500EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491 - 999360 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 28.06.2024 um 17:35 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Keetstraße in Lohne und beabsichtigte nach rechts in die Kreuzstraße abzubiegen. Dabei übersah sie die in gleicher Richtung fahrendende 21-jährige Lohnerin auf ihrem Pedelec. Es kam zum Unfall und die Pedelecfahrerin verletzte sich dabei leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell