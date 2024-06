PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Getränkemarkt+++Versuchter Einbruch+++Küchenbrand+++Trunkenheit im Straßenverkehr+++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Getränkemarkt

Tatort: 65614 Beselich-Obertiefenbach Hauptstraße

Tatzeit: Sa. 22.06.24, 02.05 Uhr

Zigaretten von hohem Wert entwendet

Am frühen Morgen des 22.06. wurde in den Getränkemarkt in Obertiefenbach eingebrochen.

Unbekannte Täter hebelten eine Metalltür an der rückwärtigen Gebäudeseite auf und gelangten so in den Innenraum des Getränkemarktes. Von hier entwendeten sie Zigaretten im Wert von etwa 6000 EUR und verursachten einen Sachschaden von etwa 1000 EUR.

Es gibt keine Hinweise auf die Täter, im Tatzusammenhang könnte allerdings ein silberner BMW ohne Kennzeichen stehen. Dieser kam dem Marktverantwortlichen in Tatortnähe entgegengefahren. Nähere Angaben hierzu gibt es aber nicht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruch

Tatort: 65604 Elz, Vor den Eichen Tatzeit: Sa. 22.06.2024, 01:49 Uhr

Unbekannter Täter versucht, Leergut zu stehlen.

Gegen 01:49 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde durch den Sicherheitsdient einer Logistikfirma in Elz, eine unbekannte männliche Person auf dem Firmengelände entdeckt. Auf Ansprache ergriff die Person die Flucht über den Zaun, der das komplette Gelände umfriedet. Der Sicherheitsdienst und die hinzugerufenen Streifen stellten fest, dass der Täter sich schon Müllsäcke mit Leergut zum Abtransport bereitgelegt hatte. Eine Fahndung nach der Person verlief negativ.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Küchenbrand

Ereignisort: 65589 Hadamar, Alter Markt Tatzeit: Fr. 21.06.2024, 17:14 Uhr

Heißes Öl in der Pfanne löst Küchenbrand aus.

Aus bisher ungeklärter Ursache fing das Öl in einer auf dem Herd in der Küche befindlichen Pfanne Feuer. Der 72-jährige Bewohner konnte sich unverletzt aus der Wohnung flüchten. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass lediglich die Küche beschädigt wurde. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung bzw. das Wohnhaus blieb aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000EUR.

4. Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatort: 65604 Elz, Offheimer Straße Tatzeit: Fr. 21.06.2024, 19:34 Uhr

Unter erheblichem Alkoholeinfluss ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 19:30 Uhr eine männliche Person, die vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes davongefahren sei, obwohl sie keinen Führerschein habe. Eine in der Nähe befindliche Streife begab sich daraufhin nach dort. Auf dem Weg dorthin kam der Streife das Fahrzeug mit der Person entgegen. Der 39-jährige Fahrer aus Elz wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht nur keinen Führerschein hatte, sondern auch erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 3,5 Promille. Die Person wurde zwecks Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell