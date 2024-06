PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Vereinsheim eingebrochen +++ Kriminalpolizei findet kistenweise gefälschte Markenkleidung +++ Falsche Parkausweise für Schwerbehinderte entdeckt +++ Rennradfahrer bei Unfall schwerstverletzt

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. In Vereinsheim eingebrochen,

Weilburg, Im Bangert, Sonntag, 16.06.2024, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 20.06.2024, 12:00 Uhr

(wie) In der ersten Wochenhälfte sind Unbekannte in das Vereinsheim eines Weilburger Gartenbauvereins eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Sonntagmittag und Donnerstagmittag ein Tor zu dem großen und nahe der Lahn gelegenen Gelände an der Straße "Im Bangert" auf und begaben sich dann zu einer Blockhütte, die als Vereinsheim genutzt wird. Deren Holztür öffneten die Einbrecher ebenfalls gewaltsam und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten ein Verlängerungskabel sowie Nahrungsmittel aus einem Kühlschrank. Anschließend verschwanden die Diebe mit ihrer Beute und hinterließen den Schaden an der Tür. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Kriminalpolizei findet kistenweise gefälschte Markenkleidung, Waldbrunn-Lahr, Hauptstraße, Donnerstag, 13.06.2024

(wie) Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Kriminalpolizei am Donnerstag der letzten Woche kistenweise gefälschte Markenkleidung gefunden und sichergestellt. Aufgrund eines Hinweises aus einem Ermittlungsverfahren in Nordrhein-Westfalen ergaben sich konkrete Verdachtsmomente gegen einen 35-Jährigen aus Lahr. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes, welcher am 13.06.204 von der Limburger Kriminalpolizei vollstreckt wurde. Als den Beamten das Ausmaß der betrügerischen Tätigkeiten des 35-Jährigen klar wurde, musste ein zusätzliches Transportfahrzeug nachbeordert werden. Insgesamt 45 Kisten mit verschiedenen gefälschten Markenbekleidungen und Teppichen hatten die Ermittler entdeckt und sichergestellt. Entsprechendes Material zum Verpacken und Versenden der Ware befanden sich ebenfalls in der Wohnung. Der Mann wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

3. Falsche Parkausweise für Schwerbehinderte entdeckt, Limburg, Hospitalstraße, Donnerstag, 20.06.2024, 10:35 Uhr

(wie) Beamte der Limburger Polizei entdeckten am Donnerstag gleich zwei gefälschte Parkausweise für Schwerbehinderte. Die Streife kontrollierte gegen 10:35 Uhr die Parkausweise der Fahrzeuge auf Behindertenparkplätzen in der Hospitalstraße. Hierbei fielen den Beamten bei gleich zwei Pkw Ungereimtheiten auf. Nach Rücksprache und Verifizierung mit der Stadt Limburg konnten die ausgelegten Ausweise als gefälscht bestätigt werden. Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung wurden daraufhin eingeleitet. Neben der strafrechtlichen Komponente macht die moralische Verwerflichkeit fassungslos, da so nicht nur eine Behinderung vorgespielt, sondern tatsächlich Schwerbehinderten auch noch der Parkplatz weggenommen wurde.

4. Rennradfahrer bei Unfall schwerstverletzt, Weilburg-Bermbach, Zum Grauenstein, Donnerstag, 20.06.2024, 18:25 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist ein Rennradfahrer in Bermbach bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 45-Jährige befuhr mit seinem Rennrad die Straße "Zum Grauenstein" von der B 456 kommend in Richtung Ortsmitte. An einer Engstelle aufgrund geparkter Fahrzeuge beachtete der Radfahrer den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw nicht. Als er beim Umfahren der parkenden Fahrzeuge den entgegenkommenden Pkw bemerkte, versuchte der 45-Jährige noch abzubremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Rennrad und kollidierte schließlich mit dem BMW einer 50-Jährigen. Diese hatte noch versucht auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwerstverletzt, sogar der Helm zerbrach. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte den Verletzten unter notärztlicher Begleitung in ein Klinikum in Gießen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters zur Unfallaufnahme an.

5. Gegen Baum gefahren und verletzt,

Villmar-Seelbach, Kreisstraße 461, Freitag, 21.06.2024, 06:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall bei Villmar ist am Freitagmorgen ein Mann mit einem Kleintransporter gegen einen Baum gefahren und verletzt worden. Der 33-Jährige befuhr mit einem VW Crafter die K 461 von Seelbach kommend in Richtung Falkenbach. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den Seitenstreifen und fuhr frontal gegen einen Baum. Nach eigenen Angaben war er einem Tier auf der Fahrbahn ausgewichen und hatte deshalb die Kontrolle über den Transporter verloren. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Halterfirma kümmerte sich um die Abschleppung des nicht mehr fahrbereiten Kleintransporters. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 EUR.

