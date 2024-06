PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Randalierer festgenommen +++ Schockanrufer machen Beute +++ Falsche Handwerker zugange +++ Roller entwendet

Limburg (ots)

1. Randalierer festgenommen, Limburg, Lindenholzhausen, Maria-Hilf-Straße, Montag, 17.06.2024, 17.15 Uhr

(ro)Im Limburger Stadtteil Lindenholzhausen hat die Polizei am Montagabend einen stark alkoholisierten und berauschten Randalierer festgenommen, der zuvor Familienangehörige bedroht hatte. Die Polizei wurde von den Angehörigen gerufen, da der 48-jährige Sohn im Haus randaliere und zuvor einen Familienangehörigen mit dem Tode bedroht habe. Die Beamten konnten den Mann in dem Einfamilienhaus in der Maria-Hilf-Straße antreffen. Er kam jedoch den Anweisungen der Polizei nicht bzw. nur sehr widerwillig nach. Schließlich mussten die Beamten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) androhen, bevor der Randalierer sich festnehmen ließ und zur Polizeistation verbracht wurde. Dort schlug ein Drogentest positiv auf Kokain an und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann einer Fachklinik zugeführt. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

2. Schockanrufer machen Beute, Weilburg, Montag, 17.06.2024, 15.15 Uhr

(ro)Ein Ehepaar ist in Weilburg am Montag von Trickbetrügern mit einem Schockanruf um eine große Summe Bargeld gebracht worden. Die Frau wurde Montagmorgen von unbekannten Betrügern angerufen, welche sich als Staatsanwaltschaft und Polizei ausgaben und von einem Verkehrsunfall berichteten. Bei diesem Unfall habe die Tochter der Seniorin eine schwangere Frau umgefahren und schwer verletzt. Deshalb sitze sie nun in Untersuchungshaft. Nur gegen eine hohe Kaution könne die Tochter wieder aus der Haft entlassen werden. Der Ehemann übergab gegen 15.15 Uhr Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro in bar an einen telefonisch angekündigten Boten. Anschließend verschwand der Mann wortlos mit der Beute. Der Geldentgegennehmer wurde beschrieben als 35 bis 40 Jahre alt, schmale Statur, kurze schwarze Haare, etwa 175 cm groß und mitteleuropäisch aussehend. Er sei mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

3. Falsche Handwerker zugange, Limburg, Königsberger Straße, Montag, 17.06.2024, 13 Uhr bis 14 Uhr

(ro)Am Montagmittag hat ein falscher Wasserwerker eine Seniorin in Limburg um Bargeld und Schmuck gebracht. Der Unbekannte gab sich als angeblicher Hausmeister zu erkennen und gab an, eine defekte Wasserleitung in der Wohnung prüfen zu müssen. Gemeinsam mit der Seniorin betrat er deren Wohnung und beschäftigte die Frau mit kleinen Aufgaben im Badezimmer, während der Mann vorgab, sich telefonisch mit einem Kollegen zu verständigen. Ein weiterer Unbekannter muss die Wohnung über die noch offenstehende Tür betreten und aus einem anderen Zimmer Schmuck und Bargeld entwendet haben. Nachdem der falsche Wasserwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, schöpfte die Frau Verdacht und bemerkte schließlich das Fehlen von Schmuck und Bargeld. Der Unbekannte wurde beschrieben als etwa 40 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß, kräftige Statur und mit gebräunter Haut. Er trug dunkelblaue Kleidung sowie ein dunkelblaues Basecap. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

4. Roller entwendet, Weilburg, Hainallee, Festgestellt: Sonntag, 16.06.2024, 18 Uhr

(ro)In Weilburg ist in den vergangenen 14 Tagen ein Roller von Dieben entwendet worden. Der graue Roller der Marke "Qingqi" war auf dem Gelände eines Hotels in der Hainallee unter einer Plane abgestellt. Der Besitzer stellte das Fehlen des Rollers an diesem Sonntag fest, lediglich die Plane lag noch dort, und erstattete Anzeige. Wie die Unbekannten den Roller im fraglichen Zeitraum abtransportierten oder ob sie mit dem Roller davonfuhren, ist auch Gegenstand der Ermittlung. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell