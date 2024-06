PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Diebstahl von Motorradzubehör+++Unfallfluchten+++Kennzeichendiebstahl+++Diebstahl von zwei Kleinbaggern und Einbruch in Baucontainer+++

Limburg (ots)

1. Diebstahl von Motorradzubehör

Tatort: 35781 Weilburg, Hainallee 2, Tiefgarage eines Hotels

Zeit: Freitag, 14.06.24, 19:00 Uhr - Samstag, 15.06.24, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten und durchsuchten Motorradtaschen. Eine Gruppe von Motorradfahrern hatten ihre Motorräder in der von Außen betretbaren Tiefgarage abgestellt. In der Nacht durchsuchten und entwendeten der oder die unbekannten Täter mehrere Tankrucksäcke und sonstige Zusatztaschen an dem Motorrädern. Auch aus den Taschen wurden Gegenstände entwendet. Die Schutzpolizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter 06471 9386 - 0 zu melden.

2. Kennzeichendiebstahl

Tatort: 65604 Elz, Freiherr-vom-Stein-Straße 44

Zeit: Samstag, 15.06.24, 21:00 Uhr - Sonntag, 16.06.24, 05:45 Uhr

Durch bisher unbekannte Täter wurde beide amtliche Kennzeichen LM-OG 5 von einem blauen 3er BMW entwendet. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter 06431 91400 zu melden.

3. Unfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Höhenstraße 10, Parkplatz Media-Markt

Zeit: Samstag, 15.06.24, 16:10 Uhr - 16:35 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte bei Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke ein anderes Fahrzeug und flüchtete im Anschluss unerkannt. Der Geschädigte hatten seinen schwarzen VW Passat auf dem Parkplatz abgestellt. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug kommt, bemerkt er eine Beschädigung hinten rechts an seinem Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzten.

4. Diebstahl von zwei Kleinbaggern und Aufbruch von Baustellencontainern

Tatort: Gemarkung Beselich, Abfahrt B49 zur Kompostierungsanlage

Tatzeit: Freitag, 14.06.24, 17:00 Uhr - Samstag, 15.06.24, 09:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurden zwei Kleinbagger entwendet. Des Weiteren wurden Baustellencontainer aufgebrochen und diverses Werkzeug entwendet. Die Täter gelangten über ein nicht verschlossenes Tor auf den Abstellplatz einer Baufirma. Dort wurde zwei Kleinbagger der Marke Kubota entwendet. An zwei Baustellencontainer wurden die Vorhängeschlösser mit einen Bolzenschneider geöffnet. Aus den Containern wurden die Schlüssel von vier Baustellen-Lkws entwendet. Zusätzlich wurde aus den Containern ein Stampfer, ein motorbetriebener Schlagbohrhammer, eine motorbetriebener Kehrmaschine der Marke Stihl, ein motorbetriebene Trennschleifer der Marke Wacker Neuson, sowie zwei Werkzeugkisten mit Inhalt gestohlen. Des Weitern wurden zwei Scheiben der Beifahrerseiten von Lkws eingeworfen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 61.000,-EUR.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter 06471 9386 - 0 zu melden.

5. Unfallflucht

Tatort: 65555 Limburg-Offheim, Hoenbergstraße 2, Besucherparkplatz

Tatzeit: Samstag, 15.06.24, 08:30 Uhr

Beim Ausparken wurde ein seitlich geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Der Geschädigte hatte seinen blauen Pkw, VW Golf auf dem Parkplatz abgestellt. Als der Unfallverursacher ausparkte, beschädigt er den rechts neben ihm geparkten Golf an der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800,-EUR

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzten.

