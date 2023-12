Feuerwehr Bochum

FW-BO: Laubenbrand in Langendreer am Mittwochmorgen

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Um 5:50 Uhr am Mittwochmorgen kam es zu einer erhöhten Anzahl von Notrufen, die zuerst hörbar eine Explosion und anschließend eine Flammen- und Rauchentwicklung in der Straße "In der Schornau" meldeten.

Die Feuerwehrleitstelle alarmierte entsprechend den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 3 sowie die Löscheinheit Langendreer der Freiwilligen Feuerwehr.

Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte fanden eine größere Gartenlaube in Vollbrand vor. Schwierigkeiten bereitete die Zuwegung, da sich die Gartenlaube rund 160 Meter von der Straße "In der Schornau" entfernt befand und nur über einen schlecht ausgebauten Wirtschaftsweg und Trampelpfad zu erreichen war.

Zwei Trupps mit jeweils einem Strahlrohr führten die erste Brandbekämpfung durch. Angrenzende Gartenlauben konnten dadurch geschützt werden, das eigentlichen Brandobjekt ist allerdings vollständig ausgebrannt.

Da die brennende Gartenlaube direkt an der Bahnlinie der Deutschen Bahn zwischen Bochum Langendreer und Witten angrenzte, musste der Bahnverkehr für ungefähr 30 Minuten eingestellt werden. Beschädigungen und weitere Beeinträchtigung der Bahnlinie sind durch den Brand nicht entstanden. Die Buslinien 345 und 355 der Bogestra konnten während des gesamten Einsatzes die Einsatzstelle nicht passieren.

Die Nachlöscharbeiten dauerten für die rund 30 Einsatzkräfte bis 08:30 Uhr an. Zur Brandursachenermittlung hat die Polizei die Einsatzstelle übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell