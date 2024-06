PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung auf Parkplatz +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt - Wohnung durchsucht +++ Abgasanlage entwendet

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung auf Parkplatz,

Dornburg-Frickhofen, Schwimmbadweg, Donnerstag, 20.06.2024, 00:11 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kam es auf einem Parkplatz in Dornburg-Frickhofen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in deren Verlauf Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben worden sein sollen. Um 00:11 Uhr wurde die Polizei über die Auseinandersetzung auf dem Schwimmbadparkplatz im Schwimmbadweg in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten 22-jährigen Mann aus Diez sowie mehrere Begleiter. Er gab an, zuvor mit einer weiteren Gruppe in Streit geraten und dabei körperlich angegangen worden zu sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung seien auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen. Nach einer Untersuchung durch einen Rettungswagen konnte der Mann aus Diez vor Ort entlassen werden. Zeitgleich beabsichtigte eine weitere Streife ein entgegenkommendes und vom Tatort flüchtendes Fahrzeug zu kontrollieren. Der 22 Jahre alte Fahrer hielt an und ergriff zunächst fußläufig die Flucht, eher er von den nacheilenden Beamten festgenommen werden konnte. Der stark alkoholisierte Mann, welcher an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, konnte obendrein keinen Führerschein vorweisen. Dies hatte für den Waldbrunner eine Blutentnahme auf der Dienststelle zur Folge, welche er im Anschluss wieder verlassen durfte. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte in der Nähe des Parkplatzes eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt, sowie weitere Beteiligte angetroffen und kontrolliert werden.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Tatablaufs, der jeweiligen Beteiligungen sowie der Hintergründe der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Löhnberg, Schützenstraße, Mittwoch, 12.06.2024, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 08:30 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche machten sich Unbekannte an einem Baucontainer in Löhnberg zu schaffen. Der oder die Täter suchten zu einem unbekannten Zeitpunkt einen geschotterten Parkplatz in der Schützenstraße auf und hebelte dort eine Zugangstür zum Container auf. So ins Innere gelangt entwendeten sie eine Kaffeemaschine sowie einen Wasserspender und suchten anschließend mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt - Wohnung durchsucht, Limburg, Sackgasse, Donnerstag, 20.06.2024, 00:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brach ein Mann in eine Limburger Weinhandlung ein. Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei den Tatverdächtigen zu ermitteln. Gegen 00:35 Uhr wurde die Polizei in die "Sackgasse" nach Limburg gerufen, da eine Zeugin dort einen Einbrecher beobachtet hatte, welcher nach der Tat in ein Haus geflüchtet war. Der Mann hatte zuvor die Zugangstür einer dortigen Weinhandlung eingeschlagen und anschließend Bargeld sowie Wein- und Whiskeyflaschen gestohlen. Mit Hilfe der Zeugin konnte die vermeintliche Wohnadresse des Tatverdächtigen lokalisiert und diese auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit mehreren Beamten durchsucht werden. Zwar konnte der Tatverdächtige selbst in der Wohnung nicht angetroffen werden, dafür fanden die Polizisten Teile der Beute sowie das Tatwerkzeug und stellten es sicher. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

4. Abgasanlage entwendet,

Waldbrunn-Lahr, Hauser Weg, Dienstag, 18.06.2024, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch stahlen Diebe in Waldbrunn-Lahr die komplette Abgasanlage eines Fahrzeugs. Am Mittwochmorgen begab sich der Besitzer eines roten Mercedes Sprinters zu dem Abstellort des Fahrzeugs in seinen Hof im Hauser Weg. Er musste dort jedoch feststellen, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Unbekannte hatten sich in der Nacht an dem Transporter zu schaffen gemacht und die gesamte Abgasanlage inklusive des Katalysators im Wert von knapp 800 Euro ausgebaut und entwendet. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell