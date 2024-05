Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Versuchter Einbruch in Tiefgarage - Polizeibekannter Tatverdächtiger mit hochwertigem Fahrrad gefasst

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 29. Mai 2024, 01:40 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen konnten Polizeibeamte der Inspektion Mitte einen Einbrecher festnehmen, der zuvor versucht hatte sich Zutritt zu einer Tiefgarage zu verschaffen. Dort wurde er mit einem hochwertigen Fahrrad angetroffen, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei, als sie beobachteten, wie ein Mann auf der Mindener Straße an einem Rolltor einer Tiefgarage hantierte und versuchte sich Zutritt zu verschaffen. Die schnell alarmierten Polizisten konnten einen 36-jährigen Polen noch an dem Rolltor antreffen. Mit sich führte er ein hochwertiges Fahrrad, zu dem er keinen plausiblen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde weiteres, hochwertiges Fahrradzubehör aufgefunden, dessen Herkunft ebenfalls ungeklärt ist. Einbruchstypische Werkzeuge komplettierten den Besitz des wegen Eigentumsdelikten hinreichend bekannten Mannes. Der Pole wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen insbesondere zu den sichergestellten Gegenständen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell