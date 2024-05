Polizei Düsseldorf

POL-D: Versuchter Raub in Grafenberg - Jugendlicher schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise und fahndet nach unbekanntem Täter

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. Mai 2024, 02:45 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht nach Zeugen eines unklaren Raubgeschehens von Sonntagnacht in Grafenberg. Ein bislang Unbekannter soll einen Mann und seinen jugendlichen Begleiter zunächst aufgefordert haben, ihre Wertsachen herauszugeben. Als die beiden der Aufforderung nicht nachgekommen sein sollen, habe der Mann mehrfach auf den Jugendlichen eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Der Täter soll in Begleitung einer Frau gewesen sein, die nach Zeugenaussagen nicht an der Tat beteiligt war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei hielten sich der 21 Jahre alte Mann und der 16-jährige Jugendliche am Staufenplatz auf, als plötzlich ein Unbekannter an sie herantrat und mit bedrohlichem Tonfall nach Wertsachen fragte. Als die beiden die Herausgabe ablehnten, schlug der Unbekannte auf den Jugendlichen ein und verletze ihn so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er muss operiert werden. Der Täter flüchtete im Anschluss ohne Beute.

Der Unbekannte ist circa 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er war in Begleitung einer weiblichen Person, die nicht an der Tat beteiligt war.

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 36 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

