POL-D: Gerresheim - Flucht nach Diebstahl aus Pkw - Streife stellt Tatverdächtigen - Haftrichter

Montag, 27. Mai 2024, 22:35 Uhr

Am späten Montagabend konnten Polizeibeamte der Inspektion Nord einen flüchtigen Dieb festnehmen, der zuvor Wertgegenstände aus einem Pkw entwendet hatte. Der Geschädigte hatte diesen auf frischer Tat erwischt und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizisten verfolgen. Der polizeibekannte Mann wird dem Haftrichter vorgeführt.

Nicht schlecht staunte ein Düsseldorfer, als er gestern am späten Abend sein Haus an der Speestraße verließ um weitere persönliche Gegenstände aus seinem Pkw zu holen. Ein Unbekannter steckte kopfüber im Kofferraum und durchstöberte diesen offenbar nach Wertgegenständen. Als er schließlich mit zwei Taschen aus dem Inneren zur Flucht ansetzen wollte, hielt der Eigentümer ihn zunächst fest. Durch einen brutalen Tritt des Unbekannten ging der Geschädigte zu Boden. Er rappelte sich auf und verfolgte lautstark den flüchtenden Tatverdächtigen. Diese Verfolgung nahm eine Streife der Inspektion Nord wahr und stellte den Dieb umgehend. Der hinreichend polizeibekannte 28-jährige Rumäne wurde erst Anfang Mai aus der Haft aufgrund eines Diebstahldeliktes entlassen. Er wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

