Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Versuchter Einbruch in Arztpraxis - Polizeibekannter Mann auf frischer Tat festgenommen - Vorführung beim Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. Mai 2024, 22:37 Uhr

Am späten Sonntagabend nahmen aufmerksame Polizisten einen Einbrecher auf frischer Tat fest, der zuvor versucht hatte in eine Arztpraxis einzubrechen. Lediglich die Alarmanlage hielt den Mann von weiteren Handlungen ab. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Ein 44-jähriger Mann versuchte gegen 22:37 Uhr auf der Werdener Straße in eine Arztpraxis einzubrechen. Hierzu hebelte er zuerst die verschlossene Eingangstür auf, was dazu führte, dass die Alarmanlage aktiviert wurde. Nachdem er kurzzeitig einen Blick in den Eingangsbereich wagte, ergriff er ohne Beute die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme des Polen auf dem Worringer Platz. Das mutmaßliche Einbruchswerkzeug trug er in einem Rucksack bei sich. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der hinreichend polizeibekannte Mann in der Vergangenheit mehrmals als Einbrecher in Erscheinung getreten ist und bis Anfang April noch deswegen eine Haftstrafe verbüßt hatte. Der Tatverdächtige verfügt über keinen festen Wohnsitz und wird dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittler prüfen, ob er nach seiner Haftentlassung noch weitere Einbrüche begangen hat.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell