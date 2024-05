Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Öffentlichkeitsfahndung - Schwerer Raub mit Schusswaffe - 65-Jährige in ihrem Hausflur überfallen - Polizei fahndet mit Phantombild nach Täter

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Tatzeit: Pfingstmontag, 20. Mai 2024, 22:35 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines schweren Raubes am Pfingstmontag in Düsseldorf. Ein Unbekannter war einer Seniorin in den Hausflur gefolgt und entwendete die Handtasche, nachdem er mit einer Schreckschusswaffe auf sie geschossen hatte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 65 Jahre alte Frau von der S-Bahnhaltestelle Düsseldorf-Volksgarten zu ihrer Wohnanschrift auf der Sonnenstraße gelaufen. Als sie an ihrem Haus angekommen war und durch die Haustüre ging, folgte ihr ein unbekannter Mann in den Hausflur. Hier forderte der Täter die 65-Jährige auf, ihm die Handtasche auszuhändigen. Nach Aussage der Geschädigten habe sie sich geweigert, die Tasche herauszugeben, woraufhin der Mann mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole auf die Seniorin schoss und ihr auf den Hinterkopf schlug. Der Täter entriss der Frau die Handtasche und flüchtete in Richtung Höhenstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm Meter groß sein und ist von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover. Er hat laut Angaben des Opfers ein ungepflegtes Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch.

Phantombilder sind unter folgendem Link abzurufen: https://polizei.nrw/fahndung/136367

Hinweise werden an das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell