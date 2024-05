Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Polizeibeamte hatten den richtigen Riecher - Eine Verkehrskontrolle, viele Verstöße - Fahrer musste zu Fuß nach Hause

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, den 22. Mai 2024, 15:00 Uhr

Am gestrigen Nachmittag beendeten Polizisten der Kriminalpolizei die Autofahrt eines 32-Jährigen, der aufgrund diverser Verstöße letztendlich seinen Heimweg ohne sein Gefährt antreten musste.

Aufmerksame Kriminalbeamte hatten den richtigen Riecher, als sie auf der Kruppstraße auf einen Seat aufmerksam wurden, dessen niederländische Kennzeichenschilder nicht mehr leserlich waren. Kurz nach Beginn der Kontrolle gab der Fahrer aus Selfkant an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Weiterhin stieg den Beamten aus dem Fahrzeuginneren ein süßlicher Duft in die Nasen, der dem Geruch von Marihuana ähnelte. Eindeutige Verdachtsmomente führten letztendlich zu einem positiven Drogenvortest des Fahrzeugführers. Abschließend stellte sich heraus, dass die Kennzeichenschilder seit Januar 2024 in den Niederlanden abgemeldet sind. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Seat ohne Zulassung geführt wurde und die Eigentumsverhältnisse für das Fahrzeug ungeklärt sind.

Im Gesamtergebnis stellten die Polizisten den Seat sicher, dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde mit dem Hinweis keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen zu dürfen entlassen. Entsprechende Strafanzeigen zu den begangenen Delikten komplettierten diese Verkehrskontrolle.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell