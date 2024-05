Polizei Düsseldorf

POL-D: Geschwindigkeitskontrollen rund um den Hafen - Tuning- und Poserszene im Blick - Rot für Raser, Poser und illegales Tuning

Montag, 20. Mai 2024, 22:00 bis 24:00 Uhr

Am Montagabend führten Beamtinnen und Beamte der Inspektion Süd Geschwindigkeitsmessungen an der Völklinger Straße durch. Unrühmlicher "Spitzenreiter" war ein Fahrzeugführer, der bei erlaubten 60 Stundenkilometern mit 125 gemessen wurde.

Die sommerlichen Temperaturen lockten die Menschen nicht nur ins Grüne, sondern aus unklaren Gründen auch eine größere Gruppe an Auto- und Motorradfahrern in das Hafengebiet. Daher wurde kurzerhand eine Lasermessstelle an der Völklinger Straße/Südring eingerichtet, in der auch zahlreiche Fahrzeuge aus dem Hafen kontrolliert wurden. Die Bilanz der zweistündigen Messung waren 6 erhobene Verwarngelder und 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein 30-Jähriger in seinem Range Rover hatte es anscheinend besonders eilig. Bei erlaubten 60 km/h wurde er mit 125 Stundenkilometern gemessen.

